Студент из Каширы войдет в команду Подмосковья на Международном турнире «Игры будущего»

В международном турнире по фиджитал-спорту «Игры будущего», который проходит впервые в истории России, участие примет Исмаил Калафатов, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Молодой человек учится в Каширском подразделении колледжа «Московия» на третьем курсе. На соревнованиях он будет демонстрировать свои умения в составе сборной команды Подмосковья. Сначала ему предстоит соревноваться с другими участниками «Игры будущего» в виртуальных симуляторах. Следующий этап соревнований — продолжить игру уже на реальных площадках. Победителем становится та команда, которая наберет больше всех очков в обоих турах.

Комбинирование виртуальной игры и цифровых технологий с классическим спортом — главная особенность фиджитал-спорта. Направление новое, но популярность набирает стремительно быстро.

Соревнования проходят в Казани в период 21 февраля по 3 марта. Администрация городского округа Кашира желает удачи Исмаилу и верит в победу команды Подмосковья.