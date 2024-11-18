Суд обязал лидера Rammstein выплатить 67 млн руб. за отмену концерта в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России постановил, что Тилль Линдеманн, фронтмен группы Rammstein, должен выплатить более 635 400 евро (более 67 млн руб.) за отмену своего концерта в Твери, который был запланирован на август 2021 года, сообщил ТАСС, ссылаясь на решение суда.

В материалах дела указано, что с Линдеманна требуется взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 635 400 евро, а также проценты за использование чужих средств, составившие 2924 евро за период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года, и проценты за период с 28 апреля 2022 года до момента фактической выплаты долга.

Кроме того, Линдеманн обязан компенсировать истцу расходы на регистрацию и арбитраж, которые составили $32 562.

Фестиваль «Макларин за родину» должен был проходить на территории пивоварни «Афанасий». Хотя услуги Линдеманна были полностью оплачены, он отменил выступление и не вернул средства.

Также упоминается другой судебный процесс: заказчик фестиваля Максим Ларин перевел продюсеру Линдеманна Анару Рейбанду 10 млн руб. для заключения договора на рекламные услуги, однако соглашение не было оформлено.

Ларин обратился в суд, который удовлетворил его иск, постановив взыскать сумму с Рейбанда. Тверской областной суд оставил это решение в силе.

Ранее сообщалось, что в Ереване выступление Гуфа заменили концертом Гио Пика.