В Ереване выступление Гуфа заменили концертом Гио Пики

В Ереване отменили концерт рэпера Гуфа (Алексея Долматова) и вместо него заменили на выступление Гио Пики (Гио Джиоева), сообщил SHOT.

Сестра Гуфа рассказала, что рэпер все еще проходит реабилитацию в одной из клиник в Москве и пока не выписан. После инцидента с полицейским в подмосковной бане у Долматова не было официального запрета на выезд, поэтому организаторы надеялись, что он все же приедет и выступит в Армении вместе с рэп-исполнителями Sevak (Севаком Ханагяном) и Xcho (Хачатуром Дунамаляном).

По данным Telegram-канала, Гуф планирует вернуться к концертной деятельности 22 ноября, когда у него состоится сольный концерт в Москве. После этого он рассмотрит предложения на новогодние корпоративы. По информации источника, за 45-минутное выступление на частных мероприятиях Долматов запрашивает 6 млн руб.

23 октября рэпер в банном комплексе Московской области подрался с сотрудником Росгвардии не при исполнении и забрал его телефон. У пострадавшего диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.

Ранее сообщалось, что защита Гуфа не стала обжаловать избранные ему запреты по делу о дебоше в бане.