Суд оставил без изменений меру пресечения для актера Панина

Панин получил шесть лет лишения свободы по статье 205.2 УК РФ (уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризм). Суд оставил без изменений решение первой инстанции.

В сентябре Панин был признан виновным в размещении постов в своем телеграм-канале. В них он оправдывал теракт на Крымском мосту.

Помимо тюремного срока, суд на три года запретил актеру администрировать сайты после отбытия наказания. Сам Панин постоянно проживает за границей, и обвинение было предъявлено заочно.

Панин после начала РФ специальной военной операции (СВО) на Украине публично критиковал российскую власть и действия российских военных. На протяжении трех лет он вместе с дочерью проживал в Испании. Позже стало известно, что актер переехал в США.

Ранее сообщалось, что суд отказался отменять штраф Андрею Макаревичу** за отсутствие маркировки иноагента.

**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иностранным агентом.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.