Суд оставил без изменений меру пресечения для актера Панина
Суд не стал пересматривать заочный приговор Панину за оправдание терроризма
Апелляционный военный суд подтвердил приговор актера Алексея Панина**, осужденного за оправдание терроризма, сообщил ТАСС.
Панин получил шесть лет лишения свободы по статье 205.2 УК РФ (уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризм). Суд оставил без изменений решение первой инстанции.
В сентябре Панин был признан виновным в размещении постов в своем телеграм-канале. В них он оправдывал теракт на Крымском мосту.
Помимо тюремного срока, суд на три года запретил актеру администрировать сайты после отбытия наказания. Сам Панин постоянно проживает за границей, и обвинение было предъявлено заочно.
Панин после начала РФ специальной военной операции (СВО) на Украине публично критиковал российскую власть и действия российских военных. На протяжении трех лет он вместе с дочерью проживал в Испании. Позже стало известно, что актер переехал в США.
Ранее сообщалось, что суд отказался отменять штраф Андрею Макаревичу** за отсутствие маркировки иноагента.
**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иностранным агентом.
*Минюстом РФ признан иностранным агентом.