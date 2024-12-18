Суд отказался отменять штраф Макаревичу за отсутствие маркировки иноагента

Постановление Московского городского суда о назначении второго штрафа основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу осталось без изменений. Об этом сообщает РИА Новости.

Музыканту отказали в удовлетворении жалобы.

Штраф Макаревичу назначили в мае этого года за отсутствие в публикации в телеграм-канале маркировки иноагента, что является нарушением законодательства РФ. Данный статус ему был присвоен два года назад.

Это уже второй штраф за данное нарушение. В прошлый раз апелляционный суд также отклонил жалобу Макаревича и оставил решение суда первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось о том, что Макаревичу принадлежит 70 объектов недвижимости в России.