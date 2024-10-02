Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест, оставив его в СИЗО
Экс-адвоката Пашаева не выпустили из СИЗО
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Второй Западный военный окружной суд отклонил апелляцию экс-адвоката Эльмана Пашаева, оставив его в следственном изоляторе (СИЗО), сообщил SHOT.
По информации источника, Пашаев чувствует себя хорошо, занимается в СИЗО спортом и ни на что не жалуется.
Юрист на заседании суда присутствовал в формате видеоконференцсвязи (ВКС). Под арестом Пашаев останется до 15 ноября 2024 года.
Напомним, 17 сентября Пашаева задержали в Москве. Он обвиняется в мошенничестве на сумму более 45 млн руб. в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея. Юрист предлагал ему заплатить деньги за освобождение его и жены от ответственности по уголовному делу и «замять» его. Блиновские являются фигурантами дела о неуплате налогов. Отмечается, что Пашаеву грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что блогерам Артему и Валерии Чекалиным грозит до десяти лет тюрьмы по новому уголовному делу. Экс-супруги, по версии следствия, оплачивали услуги по поддельным документам через иностранный банк.