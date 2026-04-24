Суд принял заявление ФНС: налоговая требует взыскать с лидера группы «Ногу свело!» иноагента Покровского долги

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский*, который последнее время находится в центре внимания не столько из-за творчества, сколько из-за своей политической позиции, столкнулся с новыми проблемами на родине. По информации РИА Новости, суд в Москве принял к рассмотрению заявление о взыскании с него задолженности по налоговым платежам.

Отмечается, что истцом выступает ИФНС России №33 по Москве, а само заседание назначено на 28 апреля.

Интересно, что у музыканта, который вот уже несколько лет активно критикует российские власти и выступает с поддержкой Украины, в собственности все еще остается недвижимость в российской столице — четырехкомнатная квартира в районе Митино.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить артисту въезд в Россию, а также включить его в список террористов и экстремистов.

Прошлой осенью в СМИ появилась информация о том, что Покровский дает концерты в США, а вырученные средства направляет на поддержку ВСУ.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.