Тяжелоатлетка из Подмосковья стала серебряным призером на чемпионате Европы

Представительница Подмосковья Варвара Кузьминова (областной Центр олимпийских видов спорта, ШСОР по летним видам спорта, Богородский г.о., Старая Купавна) завоевала две серебряные медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в весовой категории до 77 кг и завоевала медали в рывке и двоеборье. 17-летняя спортсменка призналась, что могла бы побороться за первое место, если бы толкнула третий подход. На первом месте оказалась финская спортсменка Яннетте Юлисойни, на третьем - украинка Ирина Домбровская.

Чемпионат прошел в Батуми (Грузия), на нем выступят 16 российских спортсменов — восемь мужчин и восемь женщин.

