Железнодорожники начинают ремонт пути на участке МЦД-3 Перово-1 – Люберцы-1

С 24 апреля на участке МЦД‐3 между станциями Перово‐1 и Люберцы‐1 начнется масштабный ремонт 2-го главного пути. Информацию об этом подтвердили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.

В ходе предстоящих работ специалисты полностью обновят более 8 км железнодорожного полотна. Особое внимание уделят зоне 5 остановочных пунктов — Плющево, Вешняки, Выхино, Косино и Ухтомская. Здесь предстоит выполнить целый комплекс сложных технологических операций: сначала демонтировать изношенную рельсошпальную решетку, а затем уложить новую, отвечающую современным стандартам надежности и безопасности.

Кроме того, специалисты заменят рельсовые плети и выполнят сварку 18 стыков. Важной частью проекта станет глубокая очистка щебеночного балласта — это улучшит дренажные свойства основания пути и повысит устойчивость конструкции. На завершающем этапе проведут выправку и балластировку пути на всем перегоне.

Для реализации столь масштабного проекта подготовили всю необходимую технику и материалы. В распоряжении железнодорожников — современные укладочные и разборочные краны, мощные щебнеочистительные и выправочные комплексы, а также специализированные рельсосварочные машины, гарантирующие высокое качество соединений.

Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, ремонтные работы запланировали на ночное и утреннее время. Первые технологические «окна» выделены с 23:00 24 апреля до 11:00 25 апреля, а также в аналогичные часы 25–26 апреля. На время проведения работ движение составов организуют по соседним путям.

Работы продлятся не только в апреле, но и продолжатся в мае. В расписание пригородных поездов Казанского направления внесены существенные корректировки.

