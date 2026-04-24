К 1 сентября в Подмосковье после капремонта откроют почти 50 школ

В Подмосковье в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов образования к 1 сентября обновят 48 школ, работы идут в соответствии с графиками. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На всех школах завершены демонтажные работы, выполнена подготовка под замену инженерных коммуникаций, ведется ремонт кровли и фасадов, монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Параллельно подрядчики приступили к устройству полов, монтажу окон, отделке помещений и формированию входных групп», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В учреждениях также установят новую мебель, оборудование для кабинетов, спортивные комплексы и инвентарь. Прилегающую территорию благоустроят, на ней появятся новые дорожки, освещение, спортивные и игровые зоны.В

Так, в этом году будут обновлены гимназия №5 в Люберцах, Луневская школа в Химках, школа №2 в Лобне, Центр образования №26 в Богородском и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.