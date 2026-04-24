С помощью Минэкологии в Ленинском добились запрета на нелегальное размещение отходов

Арбитражный суд удовлетворил иск администрации Ленинского округа к ООО «Специализированный застройщик «Володаринвестпроект». Компания допустила нарушение, складируя отходы на принадлежащем ей участке в поселке Володарского, хотя земля выделена под строительство малоэтажного жилья. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что специалисты ведомства выявили признаки нарушения на землях общества и в результате надзорных мероприятий компании объявили предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований.

Обстановка усугублялась особенностями расположения захламленного участка. Территория частично находится в водоохранной зоне реки Пахры, из‐за чего возникала серьезная угроза загрязнения водного объекта. Кроме того, участок располагается в приаэродромной территории аэропорта «Домодедово».

Администрация округа сначала попыталась урегулировать ситуацию без обращения в суд. Муниципалитет направил застройщику предостережение, потребовав прекратить незаконную деятельность. Однако компания никак не отреагировала на официальное обращение.

В связи с этим администрация Ленинского округа была вынуждена подать иск в суд. В заявлении муниципалитет настаивал, чтобы застройщик прекратил завозить и размещать отходы на участке, вывезло уже накопленный мусор и вернуло земельный участок в первоначальное состояние. Рассмотрев все материалы дела, арбитражный суд принял решение в пользу муниципалитета.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Кашире запустят новые очистные сооружения мощностью 20 тыс. кубометров в сутки.