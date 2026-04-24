Отделения «Почты России» изменят график работы на майских праздниках в Подмосковье

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям региона, как будут работать отделения «Почты России» в период майских праздников.

Так, 30 апреля и 8 мая отделения закроются на час раньше обычного. В праздничные дни 1 и 9 мая большинство подмосковных отделений работать не будут. Отделения, в которых выдают заказы с маркетплейсов, будут работать в обычном режиме.

В период праздников почтальоны не будут разносить отправления и периодику. Пенсии и пособия будут доставлены в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Соцфонда России.

Подробная информация о графике работы конкретных отделений представлена на официальном сайте «Почты России».

