Отделения «Почты России» изменят график работы на майских праздниках в Подмосковье
Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать отделения почты в праздники
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям региона, как будут работать отделения «Почты России» в период майских праздников.
Так, 30 апреля и 8 мая отделения закроются на час раньше обычного. В праздничные дни 1 и 9 мая большинство подмосковных отделений работать не будут. Отделения, в которых выдают заказы с маркетплейсов, будут работать в обычном режиме.
В период праздников почтальоны не будут разносить отправления и периодику. Пенсии и пособия будут доставлены в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Соцфонда России.
Подробная информация о графике работы конкретных отделений представлена на официальном сайте «Почты России».
