«Самая страшная трагедия в моей жизни»: Ольга Погодина дала первый комментарий после смерти мужа Алексея Пиманова

Российская актриса Ольга Погодина дала комментарий после смерти супруга, режиссера, продюсера и телеведущего Алексея Пиманова. О трагической новости стало известно 23 апреля. Причиной смерти стал инфаркт. Пиманову было 64 года.

Для Ольги эта потеря стала самой страшной трагедией, и она наконец решилась высказать свои чувства, признавшись, что жизнь без мужа теперь кажется ей невыносимой. Ее слова приводит KP.RU.

«Для меня это самая страшная трагедия», — сказала Ольга.

Алексей Пиманов и Ольга Погодина тайно поженились еще в 2013 году, и долгое время даже близкие друзья не знали, что пара живет вместе. Разница в возрасте между супругами составляла 15 лет (Ольга моложе), и это был для Алексея третий брак.

Коллеги и знакомые телеведущего отмечали, что он был счастлив в отношениях с Погодиной. Пиманов часто говорил о ней с теплотой.

