В Московской области 55 км контактной сети приведут в порядок на железной дороге

В 2026 году на Московской железной дороге проведут масштабный ремонт 107 км контактной сети. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

География работ охватывает сразу несколько регионов. В Москве заменят 15 км контактной сети, в Московской области — 55 км. Значительные объемы запланированы и за пределами Подмосковья: в Рязанской области отремонтируют 17 км, в Калужской — 8 км, в Брянской и Тульской областях — по 6 км в каждой.

Помимо замены участков контактной сети, железнодорожники выполнят плановый ремонт более 6,5 тыс. воздушных стрелок и 20 тыс. компенсирующих устройств. Также в рамках обновления инфраструктуры заменят 123 опоры контактной сети.

Проводимые работы нацелены на повышение надежности энергоснабжения на участках с интенсивным движением поездов. Улучшение состояния контактной сети позволит обеспечить стабильное электроснабжение подвижного состава, снизить риск технологических сбоев и повысить общую безопасность железнодорожного сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.