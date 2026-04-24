Жители Подмосковья подали более 300 заявлений на жилищные сертификаты

По итогам первого месяца реализации обновленной программы по переселению из аварийного жилья жители Подмосковья подали 313 заявлений на получение жилищных сертификатов в 25 городских округах. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Граждане смогут компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете области. Сертификат доступен как собственникам, так и нанимателям аварийных помещений.

«Государство выкупает аварийные квартиры по цене 181,7 тыс. рублей за квадратный метр, при этом минимальный оплачиваемый метраж составляет 28 кв. м. Даже если фактическая площадь меньше, например 15 кв. м, собственник получает выплату из расчета 28 кв. м — около 5 млн рублей», - сообщил Александр Туровский.

Участниками программы могут стать те, кто ранее не получал такую выплату, имеет жилье, признанное аварийным и включенное в программу расселения. При этом он не должен владеть другим жильем или не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным. Подать заявление можно в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года.

