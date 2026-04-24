«Выкуплено всего 500 мест из 2000»: концерт Нурлана Сабурова в Дубае может пройти перед полупустым залом

Стендап-комик Нурлан Сабуров, который после запрета на въезд в Россию оказался в центре громкого скандала, теперь рискует столкнуться с еще одной неприятностью — провалом собственного концерта в Дубае, выяснило РИА Новости.

Мероприятие, запланированное на 7 мая в престижной Дубайской опере, может пройти при полупустом зале: по данным источников, из 2 тыс. мест выкуплено всего 500, а заполняемость не превышает 25%-30%.

При этом организаторы, пытаясь скрыть неутешительную статистику, идут на хитрость: они закрывают передние ряды (около 150 мест), чтобы создать видимость ажиотажа. Однако, судя по цифрам, реальный интерес к выступлению оставляет желать лучшего.

Напомним, в феврале Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной, по официальным данным, стали интересы национальной безопасности страны, а также подозрения в отмывании денег через посредников.

Ранее сообщалось, что концерт Нурлана Сабурова будет проходить на русском языке с субтитрами на арабском и хинди — такой шаг должен был привлечь международную аудиторию и расширить зрительскую базу.