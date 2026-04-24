Студенты медколледжа посетили НИКИ детства в День открытых дверей

День открытых дверей прошел в НИКИ детства в Подмосковье. В его рамках с работой учреждения ознакомились студенты медицинского колледжа, которые обучаются сестринскому делу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Гостям рассказали об истории учреждения, его миссии и возможностях. Ребята осмотрели многопрофильный стационар, пообщались со старшими медсестрами и заведующими отделениями, узнали о возможностях трудоустройства и повышения квалификации.

«Мы всегда рады видеть мотивированных студентов. Сестринское дело — это основа качественной медицинской помощи, и нам важно с первых шагов показывать будущим коллегам наши ценности, стандарты и возможности для развития», — отметила главная медсестра НИКИ детства Наталья Косарева.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Межрегиональный съезд специалистов скорой помощи. В мероприятии принимают участие более 400 экспертов.