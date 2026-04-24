В Химках стартовало строительство железнодорожной станции Монумент

В Химках стартовали подготовительные работы по строительству новой станции Монумент, она появится между существующими станциями Химки и Можаниново. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Это первая железнодорожная станция, реализуемая Правительством Московской области совместно с РЖД. Она войдет в МЦД-3 и улучшит транспортную связь жителей жилых комплексов «Две столицы» и «Солнечная система» с Москвой, другими микрорайонами Химок и населенными пунктами Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, станцию планируют открыть в третьем квартале 2027 года. Пока железнодорожники ведут обустройство временной дороги и строительного городка, вынос кабелей сигнализации, централизации и блокировки. Им предстоит возвести две «береговые» платформы с навесами во всю длину для защиты пассажиров от осадков, мост-конкорс, который обеспечит комфортный выход на платформы. Платформы оснастят турникетами и кассовыми аппаратами, мультимедийными системами навигации и информирования.

Для маломобильных групп населения на станции появятся лифты. Продажа билетов будет осуществляться в специально оборудованной кассе с пониженным окном. Прилегающую территорию благоустроят, там появятся площадки, тротуары, освещение и озеленение.

