Около 3 млн жителей Подмосковья записались к врачу через портал «Здоровье» с начала 2026 года

Порядка 3 млн жителей Подмосковья записались на прием к врачу с помощью портала «Здоровье» с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Портал «Здоровье» создан для того, чтобы сделать взаимодействие пациента с системой здравоохранения максимально простым и комфортным. Основное удобство портала заключается в его доступности 24 часа в сутки 7 дней в неделю», - отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

На портале представлена вся актуальная информация о подмосковной системе здравоохранения. На сайте можно не только записаться на прием, но и вызвать специалиста на дом, заказать справку, получить результаты исследований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в здравоохранении региона.