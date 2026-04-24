Около 3 млн жителей Подмосковья записались к врачу через портал «Здоровье» с начала 2026 года
Порядка 3 млн жителей Подмосковья записались на прием к врачу с помощью портала «Здоровье» с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Портал «Здоровье» создан для того, чтобы сделать взаимодействие пациента с системой здравоохранения максимально простым и комфортным. Основное удобство портала заключается в его доступности 24 часа в сутки 7 дней в неделю», - отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
На портале представлена вся актуальная информация о подмосковной системе здравоохранения. На сайте можно не только записаться на прием, но и вызвать специалиста на дом, заказать справку, получить результаты исследований.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в здравоохранении региона.