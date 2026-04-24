В Подмосковье проведут акцию «Субботник в лесу»
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В субботу, 25 апреля, в Подмосковье пройдет масштабная экологическая акция по уборке леса «Субботник в лесу». Организатором мероприятия выступает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Участниками станут сотрудники лесного хозяйства региона, представители общественных организаций и местные жители. Вместе они очистят лесные участки, расположенные на территории всех 19 лесничеств, от неликвидной древесины и бытового мусора. Центральной площадкой станет участок Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес».
Акцию запустят председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, представители администрации Балашихи и Московской областной Думы.
