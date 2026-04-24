Принца Гарри подозревают в сокрытии информации об употреблении наркотиков

Британский принц Гарри, который уже несколько лет живет в США и не устает удивлять публику своими откровениями, вновь оказался в эпицентре громкого скандала, пишет RadarOnline.

На этот раз речь идет не о его отношениях с королевской семьей или мемуарах, а о подозрениях в сокрытии информации об употреблении наркотиков. Активисты, в частности правозащитный фонд Heritage Foundation, требуют обнародовать соответствующие документы, и дело уже передано в суд.

Какие именно факты пытаются скрыть от общественности, пока не разглашается, но сам факт судебного разбирательства говорит о том, что история может оказаться весьма неприятной для младшего сына Карла III.

Момент для скандала, как отмечают наблюдатели, выбран крайне неудачно. В ближайшее время в США с официальным визитом должен прибыть король Великобритании Карл III, и, по данным инсайдеров, судебные инстанции намеренно затягивают разбирательство, чтобы не омрачать прибытие высокого гостя.

Источник, близкий к королевской семье, сообщил, что суд, вероятно, избегает сложных вопросов, которые могли бы создать неловкость во время визита британского монарха.

