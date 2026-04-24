В Долгопрудном строят лабораторный корпус МФТИ на 255 рабочих мест

В Долгопрудном идет строительство нового лабораторного корпуса МФТИ — важного элемента развития научного кампуса. Проект реализуется в рамках федеральной программы развития наукоградов. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Проверка Главгосстройнадзора Московской области подтвердила, что строительная готовность здания «ФИЗТЕХ.ФОТОНИКА» достигла примерно 70%.

Четырехэтажное здание, выполненное в современном архитектурном стиле, займет площадь почти 4 тыс. кв. м. Корпус рассчитан на 255 рабочих мест. Внутри разместят компьютерные лаборатории, серверную и все необходимые технические помещения. Особое внимание уделяют безопасности: здание оснащают автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения.

Дополнительно в корпусе предусмотрено укрытие, рассчитанное на 250 человек. Оно предназначено исключительно для использования в чрезвычайных ситуациях и отвечает всем действующим нормативам.

Строительные работы идут согласно графику. Завершить возведение здания планируют летом 2026 года, а осенью намечен ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу современного роботизированного склада в Раменском округе.