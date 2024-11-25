Суд продлил домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу

Суд в Москве принял решение продлить домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему. Об этом стало известно 25 ноября из картотеки суда.

Суд в Москве принял решение продлить домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему. Об этом стало известно 25 ноября из картотеки суда.

Это решение связано с уголовным делом о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей.

В начале ноября суд апелляционной инстанции оставил без изменения меру пресечения блогерам, хотя Артему Чекалину было разрешено общаться с близкими родственниками, включая брата.

Лерчек и ее бывший муж обвиняются в незаконном выводе денежных средств с использованием подложных документов. По версии следствия, они вместе с партнерами продавали фитнес-марафоны в интернете, заключая договоры с иностранными юридическими лицами. При этом оплата поступала на счета зарубежных финансовых организаций, а сопровождающие документы были оформлены с недостоверными данными.

Согласно решению суда, Лерчек и Артем останутся под домашним арестом до 26 ноября. На первом допросе Лерчек признала свою вину, однако на суде она отказалась от своих предыдущих показаний.

Ранее стали известны причины новых финансовых проблем Валерии Чекалиной.