Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Лерчек и ее экс-супругу до 26 марта

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Чекалиным до 26 марта

Культура и спорт

Фото: [freepik.com]

Троицкий суд Москвы принял решение о продлении срока домашнего ареста для блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема, а также их бизнес-партнера Романа Вишняка до 26 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

В 2023 году Лерчек и ее бывшего мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов. Тем не менее уголовное дело было прекращено в марте 2024 года после того, как блогер и ее партнеры выплатили более 500 млн руб. в качестве налоговых отчислений.

Однако в октябре 2024 года экс-супруги Чекалины и Вишняк вновь оказались под уголовным преследованием. Они были арестованы по делу о выводе за рубеж более 250 млн руб., полученных от продажи онлайн-марафона «Идеальное тело». Уголовное дело предполагает использование подложных документов для совершения финансовых операций.

Ранее стало известно, что суд арестовал имущество блогера Чекалиной. Арест будет действовать на весь период следственных действий.

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