Суд арестовал имущество блогера Лерчек

Отмечается, что арест наложен на денежные средства блогера. Он будет действовать на весь период следствия и судебного разбирательства.

Вместе с Лерчек под домашний арест попали ее бывший супруг Артем Чекалин и их партнер Роман Вишняк. Им предъявлено обвинение в выводе из России более 250 млн рублей.

Разбирательство вокруг этой суммы началось с иска Федеральной налоговой службы (ФНС), которая первоначально считала ее недоимкой по налогам. В дальнейшем, в процессе развода пары, дело переросло в уголовное производство о выводе средств за границу. Несмотря на полное погашение задолженности в размере 504 млн рублей, уголовное преследование не было прекращено.

В марте 2023 года против Чекалиных возбудили два уголовных дела — одно касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей, а другое — отмывания денег в особо крупном размере.

Однако уже в конце декабря того же года с Лерчек и ее мужа были сняты обвинения в неуплате налогов, а в начале марта было прекращено и дело об отмывании.

В мае 2024 года Чекалины развелись. Бывшие супруги подписали брачный договор, что позволило им провести раздел имущества.

Ранее интернет-издание «Подмосковье Сегодня» разбиралось в причинах финансовых неудач Лерчек.