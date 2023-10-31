Суд разрешил Алле Пугачевой сохранить пирс на участках земли в Подмосковье

Городской суд Солнечногорска отклонил исковые требования предпринимателя Анатолия Рыськова к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте о сносе построек на земельных участках артисток у Истринского водохранилища, передает ТАСС .

Подразумевается пирс, который находится на земельных участках в деревне Бережки. Как заявил предприниматель, постройка не позволяет людям пройти к водоему и мешает ему заниматься рыбалкой.

Как отмечается в материале АГН «Москва», третьим лицом по делу проходил Комитет по управлению имуществом муниципальной администрации.

Ранее предприниматель подавал аналогичные иски к Филиппу Киркорову и Наташе Королевой. Он заявлял, что постройки на земельных участках звезд так же мешают ему ловить рыбу. Требования бизнесмена были отклонены судом.