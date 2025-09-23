Суд в Москве рассмотрит иск ветерана к Алле Пугачевой

В Савеловский районный суд поступил иск от ветерана боевых действий Трещева к эстрадной певице Алле Пугачевой. Как пояснили в судах общей юрисдикции Москвы, претензии официально рассмотрят.

Истец требует признать не соответствующими действительности высказывания артистки, прозвучавшие в одном из недавних видеоинтервью в интернете. По мнению ветерана, Пугачева допустила «высказывания, порочащие Президента, армию и правоохранительные органы РФ», а также «восхваляла террориста Джохара Дудаева», что оскорбило «российский народ».

В своем заявлении Трещев просит не только официального опровержения, но и компенсации морального вреда, утверждая, что слова певицы задели его честь и достоинство как гражданина, ветерана и патриота.

Юристы отмечают сложность доказывания прямой связи между высказываниями знаменитости и моральным вредом, причиненным конкретному человеку.

Ранее сообщалось, что юрист оценил последствия для Пугачевой после подачи иска.