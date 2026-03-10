Суд за миллиметры: экс-владелец дома в Подмосковье втянул Жасмин в земельный конфликт

Спокойная загородная жизнь певицы Жасмин в деревне Рождественно в Подмосковье обернулась четырехлетней судебной эпопеей. Причем втянули звезду в разбирательства помимо ее воли — виной всему старые соседские счеты бывшего владельца особняка. История с заборами, баней и пристройками добралась до суда только сейчас, хотя корни ее уходят в 2022 год. Подробности выяснил REGIONS .

Все началось с того, что 55-летний бизнесмен Эдуард, который владел участком до Жасмин, рассорился с соседкой Натальей. Причина банальная для дачных поселков: женщина построила на своей земле баню и пристройку, которые не понравились мужчине. В 2022 году Эдуард пошел в суд с требованием снести постройки. В процессе разбирательства специалисты Росреестра уточнили границы участков, и выяснилось, что заборы нужно передвигать сразу на четырех смежных территориях. В том числе и у самого истца.

Но к тому моменту бизнесмен уже продал участок с домом певице Жасмин. Так Сара Шор (настоящее имя артистки) стала де-юре соистцом в процессе, который ее саму никогда не касался.

Суд первой инстанции встал на сторону Эдуарда: постройки соседки Натальи подлежали сносу, а с нее самой взыскали почти 400 тысяч рублей за проведенные экспертизы. Однако после того как пришлось двигать заборы, возмутились уже другие соседи и новая владелица участка. Наталья подала апелляцию, к ней присоединились соседи и Жасмин. Эдуард остался в одиночестве и проиграл. Постройки оставили на месте, а вот оплату экспертиз переложили на плечи певицы.

Соседка Наталья компенсировала половину суммы, а вот экс-владелец Эдуард платить отказался. Тогда юристы Жасмин подали новый иск — уже к нему.

«Мы обратились к обеим сторонам, одна сторона компенсировала половину, вторая — экс-владелец участка — добровольно исполнить это отказалась. Собственно, эти деньги мы и потребовали взыскать. Плюс моральный ущерб, оцененный чисто символически — в районе ₽5 тыс.», — рассказала REGIONS юрист певицы Ольга Дьконова.

В феврале Одинцовский суд частично удовлетворил требования: постановил компенсировать затраты, но отказал в выплате морального вреда за три года судебных баталий.

Сама певица в разговоре с журналистами подтвердила факт разбирательств, но призналась, что в детали не вникала — этим занимались юристы.

Примечательно, что в Рождественно Жасмин переехала не так давно — в 2022 году. До этого она жила по соседству, в поселке Жуковка-3. Там после развода с Вячеславом Семендуевым певице досталась квартира площадью 240 квадратных метров, интерьер которой разрабатывал известный дизайнер. Эти апартаменты не раз попадали в объективы глянцевых журналов. Но, видимо, тихая деревенская жизнь тоже преподносит сюрпризы.

