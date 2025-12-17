Певица Жасмин загадала на Новый год необычное желание

В преддверии новогодних праздников звезды, как и все мы, строят планы и загадывают желания. Певица Жасмин в интервью Общественной Службе Новостей поделилась неожиданной и очень личной мечтой, которая, казалось бы, не требует громких свершений, но для нее становится настоящим вызовом.

Оказалось, что несмотря на многолетнее участие в торжественных открытиях легендарного ГУМ-катка в Москве, сама Жасмин на коньках так и не стоит. Каждый раз, наблюдая за кружением фигуристов на сверкающем льду, она чувствует легкий укол сожаления и внутренний барьер. Особенно подстегивает ее олимпийская чемпионка и подруга Татьяна Навка, которая с дружеским укором спрашивает: «Когда же ты уже поедешь?». Этот вопрос стал для певицы мотивацией превратить многолетнее «хочу» в конкретную цель.

Последствия такого намерения могут быть самыми приятными. Если Жасмин действительно преодолеет свой страх и нерешительность, это станет для нее не просто новым умением, а личной победой. Певица мечтает не просто скользить по льду, но и разучить несколько сложных элементов, доказав прежде всего самой себе, что нет предела для новых увлечений в любом возрасте. Более того, она видит в этом и вдохновляющую миссию — своим примером показать другим взрослым, кто сомневается, что учиться и открывать для себя что-то новое никогда не поздно.

Новогодняя цель Жасмин — это не про карьеру или творчество, а про простую человеческую радость и преодоление. Ее искреннее желание научиться кататься на коньках превращается в символ того, что настоящая магия праздника и нового года кроется в маленьких, но смелых шагах за пределами зоны комфорта. И кто знает, возможно, в следующем сезоне мы увидим на льду не гостью церемонии, а уверенную фигуристку, готовую дать свой собственный мастер-класс по смелости.

