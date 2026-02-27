Судьи или судьба? В «Балтике» считают, что проиграли Семаку из-за юбилея

Старший тренер калининградской «Балтики» Юрий Нагайцев после поражения от «Зенита» (0:1) в 19-м туре РПЛ нашел неожиданное объяснение результату. По его словам, команда сыграла именно так, как он просил, и была близка к успеху, но вмешались обстоятельства.

«Мы очень гордимся нашими ребятами, они сыграли так, как мы их просили. Были близки сделать результат, но сегодня у Сергея Богдановича день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе», — цитирует Нагайцева «Матч ТВ».

Поводом для такого заявления стал спорный эпизод на 75-й минуте. Судьи после просмотра VAR отменили гол Кевина Андраде, зафиксировав офсайд у Брайана Хиля. Арбитры посчитали, что форвард «Балтики» помешал вратарю «Зенита» Денису Адамову при розыгрыше углового.

Добавим, что 27 февраля главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку исполнилось 50 лет. Его команда после этой победы набрала 42 очка и вышла на первое место в турнирной таблице. «Балтика» с 35 баллами осталась на пятой строчке.

Следующий матч «Зенит» проведет 8 марта против «Оренбурга», а калининградцы днем ранее встретятся с «Ростовом».