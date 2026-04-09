Судмедэкспертиза не нашла следов наркотических веществ у звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Судебно-медицинское исследование образцов крови и волос турецкой актрисы Ханде Эрчел не выявило следов запрещенных веществ, сообщает Super.ru. Экспертиза полностью опровергла все подозрения в причастности звезды сериала «Постучись в мою дверь» к наркоторговле.

Напомним, 25 марта прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание Эрчел. Актриса, которая долгое время жила и училась за границей, узнав о следствии по делу о наркотических веществах, повела себя максимально открыто. Она заявила о полной готовности сотрудничать с правоохранительными органами и самостоятельно вылетела в Турцию.

27 марта, сразу по прилете в аэропорт Стамбула, Ханде задержали для проведения следственных действий. Позже ей предложили пройти добровольное медицинское освидетельствование, и она согласилась.

Результаты этой экспертизы теперь объявлены официально. Ни кровь, ни волосы турецкой звезды не содержат никаких следов наркотических или психотропных средств. Адвокаты актрисы будут добиваться прекращения уголовного преследования их подзащитной.

С октября 2025 года в Турции проводится масштабная антинаркотическая кампания. Власти страны взяли курс на борьбу с распространением запрещенных веществ, и эта кампания затронула многих известных персон. Всего в рамках данного уголовного дела были задержаны 14 человек.

Среди фигурантов — предприниматель Хакан Сабанджи, с которым Ханде Эрчел недавно рассталась. Следствие проверяло, могла ли актриса иметь отношение к каналам поставки или финансирования.

