Сумасшедший камбэк команды Наместникова: «Виннипег» стал последним участником 1/4 финала Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» стал последним четвертьфиналистом Кубка Стэнли, вырвав победу в седьмом матче у «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ).

Для победителя регулярного чемпионата матч складывался крайне неудачно. «Виннипег» проиграл первый период (0:2), во втором команды обменялись заброшенными шайбами. Еще за две минуты до конца «Джетс» этот счет сохранялся.

Надежду «Виннипегу» подарил Владислав Наместников. Россиянин забросил свою вторую шайбу в плей-офф. За три секунды до конца Коул Перфетти сравнял счет, а в овертайме защитник Нил Пионк вывел «Виннипег» в следующий раунд плей-офф.

В 1/4 финала Кубка Стэнли «Виннипег» сыграет с «Далласом», вторую пару на Западе составят «Вегас» и «Эдмонтон». На Востоке встретятся «Вашингтон» — «Каролина», «Торонто» — «Флорида». Команды, указанные первыми, начнут серии на своей площадке.

Российские игроки представлены в семи командах из восьми претендентов на титул. Без российских хоккеистов обходится только «Торонто».

«Мейпл Лифс» в первом раунде обыграли «Оттаву».