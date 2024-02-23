Суперфинал чемпионата Московской области стартовал в Одинцово

В подмосковном парк-отеле «Ершово» Одинцовского городского округа состоялась торжественная церемония открытия международного шахматного фестиваля – суперфинал чемпионата Московской области с участием шахматистов из США, Турции и Индии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Примечательно, что данные соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Отмечается, что в шахматном фестивале принимают участие свыше двухсот квалифицированных шахматистов из более чем 30 регионов России. Среди них более 20 международных гроссмейстеров и 30 международных мастеров. За шахматными столами также сойдутся представители 11 стран мира: РФ, США, Турция, Индия, Филиппины, Белоруссия, Казахстан, Армения, Молдова и Украина. Общий призовой фонд составил три миллиона рублей.

​В программе фестиваля четыре турнира: турнир «A» по классическим шахматам с возможностью выполнения норм международных званий, турнир «B» по блицу, турнир «C» по быстрым шахматам и турнир «D» по классическим шахматам без ограничений по рейтингу ФИДЕ.

​Известно, что в торжественной церемонии открытия мероприятия принимал участие президент Федерации шахмат Московской области, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер Сергей Карякин.