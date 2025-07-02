Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в клубном чемпионате мира

Суперкомпьютер Opta после завершения матчей 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу произвел оценку шансов каждой из команд на победу в турнире.

По данным Opta Analyst, наибольшие шансы на победу у английского «Челси» (26,8%). На второе место суперкомпьютер поставил победителя Лиги чемпионов ПСЖ (24,9%), на третье — самый титулованный клуб мира мадридский «Реал» (16,9%).

Меньше всего шансов машина дает бразильским клубам — «Флуминенсе» (1,5%) и «Палмейрасу» (3%).

На клубном чемпионате мира определились все четвертьфинальные пары: «Челси» — «Палмейрас», «Флуминенсе» — «Аль Хиляль», «Бавария» — ПСЖ, «Реал» ­— «Боруссия».

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что приложит все усилия, чтобы клубный чемпионат мира в нынешнем формате больше никогда не проводился.