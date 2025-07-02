Глава испанской Ла Лиги объявил войну клубному чемпионату мира

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что будет бороться против клубного чемпионата мира в его нынешнем формате.

«Я сделаю все возможное, чтобы этот турнир больше никогда не проводился», — цитирует функционера газета As.

Клубный чемпионат мира, проходящий в США, впервые проводится в нынешнем формате — с участием 32 команд. Испанию на КЧМ представляли «Атлетико» и «Реал». Королевский клуб прошел в четвертьфинал, а «матрасники» выбыли на групповой стадии.

Тебас недоволен тем, что из-за нового детища ФИФА потребуется переносить матчи чемпионата Испании. Также его возмутили огромные призовые — €100 млн за выход в финал. Он назвал это искажением конкуренции.

Тем временем, на турнире США определился состав всех четвертьфинальных пар. Мадридский «Реал» сыграет на этой стадии с дортмундской «Боруссией».