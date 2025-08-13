Суперкомпьютер назвал главных претендентов на вылет из РПЛ

Искусственный интеллект предсказал вылет из РПЛ «Пари НН» и «Сочи». Шансы на то, что эти клубы покинут высший дивизион, расцениваются в 24,1% и 22,5% соответственно. В опасной зоне находится и «Оренбург» — 21,9%. Возможный вылет «Ахмата» оценивается в 11,6%, еще восьми клубов — менее 7%.

В список потенциальных неудачников попали даже гранды «Динамо» (0,3%) и «Спартак» (0,4%). И только вылет «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА представляется компьютеру невозможным ни при каких обстоятельствах.

После четырех туров «Пари НН» замыкает турнирную таблицу, проиграв все матчи. Одно очко у «Сочи», два балла у «Оренбурга», по три — у «Ростова» и «Ахмата». Лидирует в чемпионате «Локомотив», набрав максимальное количество очков.