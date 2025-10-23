Суперкомпьютер назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

Главным претендентом искусственный интеллект считает лондонский «Арсенал», дав на его победу 21,13%. Следующими в рейтинге идут ПСЖ (14,03%) и «Ливерпуль» (12,31%).

После трех туров по 9 очков набрали пять команд — ПСЖ, «Бавария», «Интер», «Арсенал» и «Реал». Лучшая разница забитых и пропущенных мячей у первых двух команд — плюс 10. «Арсенал» в трех матчах забил восемь мячей и не пропустил ни одного.

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, «Реал» является рекордсменов по числу побед в главном клубном европейском турнире — 15.

