Суперсенсация на клубном чемпионате мира: саудовский «Аль-Хиляль» отправил домой «Манчестер Сити»

На клубном чемпионате мира определилась третья пара четвертьфиналистов. В матче «Аль-Хиляль» — «Манчестер Сити» случилась главная на данный момент сенсация турнира.

Клуб Пепа Гвардиолы считался явным фаворитом и с первых минут завладел преимуществом. На девятой минуте Бернарду Силва открыл счет. Гол получился с оттенком скандальности: арбитр засчитал его после консультации с VAR, что не отменило возмущения саудовских футболистов.

После этого марокканский голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну неоднократно выручал свою команду. Игра изменилась в начале второго тайма. Маркос Леонардо сравнял счет, а бывший игрок «Зенита» вывел «Аль-Хиляль» вперед. Вскоре Эрлинг Холанд сравнял счет.

Судьба матча решалась в экстратаймах. Мощный защитник «Аль-Хиляля» Кулиду Кулибали выиграл верховую борьбу и забил головой. На 104-й минуте Фил Фоден сравнял счет. На 112-й минуте Маркос Леонардо добил мяч в ворота «МанСити», этот гол стал победным — 4:3.

В четвертьфинале «Аль-Хиляль» сыграет с «Флуминенсе», который выбил из турнира финалиста Лиги чемпионов миланский «Интер». Бразильцы выиграли со счетом 2:0. Первый мяч Кано забил уже на третьей минуте, а второй Эркулес забил в компенсированное время.

Ранее в четвертьфинал клубного чемпионата мира вышли ПСЖ и «Бавария», «Челси» и «Палмейрас».