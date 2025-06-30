ПСЖ и «Бавария» забили по четыре и вышли в 1/4 финала: что происходит на клубном ЧМ
ПСЖ и «Бавария» сыграют в четвертьфинале клубного чемпионата мира
Фото: [ФИФА]
На клубном чемпионате мира, который проходит в США, определилась вторая пара четвертьфиналистов.
Месси пострадал от бывшего клуба
«Интер Майами» Лионеля Месси вышел в плей-офф — и уже это было героическим свершением. Перед матчем с победителем Лиги чемпионов ПСЖ тренер «Интера» Хавьер Маскерано говорил, что понимает расклад, но выразил надежду «соответствовать стандартам».
В итоге все закончилось за один тайм, а первый мяч ПСЖ забил уже на шестой минуте: Жоау Невеш замкнул передачу Витиньо. На 39-й минуте Невеш оформил дубль — на этот раз после передачи Фабиана Руиса.
В самой концовке тайма ПСЖ успел забить еще дважды: вначале мяч отскочил в ворота рикошетом от защитника «Интера» Томаса Авилеса, а затем Ашраф Хакими добил практически в пустые ворота — 4:0.
Во втором тайме игра стала ровнее. Месси очень старался: отдавал шикарные передачи, в привычной манере продвигал мяч вперед, но до гола было далеко. В какой-то момент аргентинец сорвался на Витинье (поговаривали, что в ПСЖ у них был конфликт), но после матча Месси обнял бывшего партера.
Дубль Кейна и гол будущего зенитовца
Фото: [ФИФА]
В матче «Бавария» — «Фламенго» счет также был открыт на 6-й минуте. После углового «Баварии» Эрик Пульгар срезал мяч в свои ворота. Уже через три минуты Харри Кейн забил свой первый мяч.
На 33-й минуте Жерсон Сантос отыграл один гол. После завершения клубного чемпионата мира полузащитник «Фламенго» может переехать в Санкт-Петербург, но пока окончательная договоренность с «Зенитом» не достигнута.
И все же на перерыв «Бавария» ушла, ведя два мяча после гола Леона Горетцки. «Фламенго» еще раз сократил счет: на 55-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти. Но точку в матче поставил Харри Кейн — 4:2.
Зрителей ждет мощный четвертьфинал с участием двух европейских грандов — ПСЖ — «Бавария». Накануне определилась первая пара четвертьфиналистов — «Челси» — «Палмейрас».