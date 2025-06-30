ПСЖ и «Бавария» забили по четыре и вышли в 1/4 финала: что происходит на клубном ЧМ

На клубном чемпионате мира, который проходит в США, определилась вторая пара четвертьфиналистов.

Месси пострадал от бывшего клуба

«Интер Майами» Лионеля Месси вышел в плей-офф — и уже это было героическим свершением. Перед матчем с победителем Лиги чемпионов ПСЖ тренер «Интера» Хавьер Маскерано говорил, что понимает расклад, но выразил надежду «соответствовать стандартам».

В итоге все закончилось за один тайм, а первый мяч ПСЖ забил уже на шестой минуте: Жоау Невеш замкнул передачу Витиньо. На 39-й минуте Невеш оформил дубль — на этот раз после передачи Фабиана Руиса.

В самой концовке тайма ПСЖ успел забить еще дважды: вначале мяч отскочил в ворота рикошетом от защитника «Интера» Томаса Авилеса, а затем Ашраф Хакими добил практически в пустые ворота — 4:0.

Во втором тайме игра стала ровнее. Месси очень старался: отдавал шикарные передачи, в привычной манере продвигал мяч вперед, но до гола было далеко. В какой-то момент аргентинец сорвался на Витинье (поговаривали, что в ПСЖ у них был конфликт), но после матча Месси обнял бывшего партера.

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