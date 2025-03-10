Актриса Говорова умерла из-за проблем с сердцем в возрасте 84 лет
Актриса Татьяна Говорова умерла в карете скорой помощи
Фото: [flickr.com]
Актриса Татьяна Говорова, супруга известного актера Виктора Павлова, ушла из жизни. Причиной кончины стала внезапная сердечная недостаточность, сообщил телеграм-канал SHOT.
Как выяснил канал, Татьяне Николаевне было 84 года. Она скончалась вечером 9 марта в карете скорой помощи. Медики пытались оказать ей помощь во время транспортировки в больницу, но их усилия оказались безуспешными.
Татьяна Говорова запомнилась зрителям по участию в таких проектах, как сериал «Убойная сила» и кинолента «В августе 44-го». С 1966 года она состояла в браке с прославленным актером Виктором Павловым, которого многие знают по роли студента Дуба в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Ранее сообщалось, что Лариса Долина обратилась за медицинской помощью из-за травмы плеча.