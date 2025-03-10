Актриса Говорова умерла из-за проблем с сердцем в возрасте 84 лет

Как выяснил канал, Татьяне Николаевне было 84 года. Она скончалась вечером 9 марта в карете скорой помощи. Медики пытались оказать ей помощь во время транспортировки в больницу, но их усилия оказались безуспешными.

Татьяна Говорова запомнилась зрителям по участию в таких проектах, как сериал «Убойная сила» и кинолента «В августе 44-го». С 1966 года она состояла в браке с прославленным актером Виктором Павловым, которого многие знают по роли студента Дуба в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Ранее сообщалось, что Лариса Долина обратилась за медицинской помощью из-за травмы плеча.