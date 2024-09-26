Супруга певца SHAMAN назвала решение развестись с мужем правильным

Елена Мартынова, жена Ярослава Дронова, подтвердила в своем блоге, что они собираются разойтись. Бизнесвумен считает, что это правильный шаг, об этом сообщила «Газета.ru».

«Ярослав и я действительно приняли решение расстаться. Это было обоюдное решение, и мы считаем его верным», — отметила она в своем посте.

Елена занимает должность заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда в компании «МегаФон» и старше мужа на 14 лет.

Она ранее признавалась, что влюбилась в Ярослава с первого взгляда, отметив, что у него не было ничего, кроме внутренней искры, которую не купишь за деньги.

В июле 2024 года Мартынова делилась видео с концерта Григория Лепса, где они с мужем демонстрировали свою любовь, поэтому новости о разводе стали сюрпризом для поклонников.

У исполнителя есть десятилетняя дочь Варвара от предыдущего брака с певицей Марией Рощупкиной.

Ранее сообщалось, что SHAMAN объявил о расставании с супругой.