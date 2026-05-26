«Ловушка под облаками». 300 туристов на 150‑метровой высоте застряли на канатной дороге в Индии

Из-за технического сбоя на подъемнике в курортной зоне Гульмарг (север Индии) свыше 300 отдыхающих оказались заблокированы в 65 кабинах, зависших на высоте около 150 метров. Об этом сообщает агентство PTI.

После поломки движение обеих линий канатной дороги приостановили. Это вызвало панику среди людей, которые находились в кабинках, повисших над землей на значительной высоте.

По данным местных властей, масштабное спасательное мероприятие продолжалось семь часов из-за сильных ливней, затруднявших работу спасателей. Для эвакуации пострадавших применялись веревочные системы и лестницы.

«Операция по спасению завершена. Все заблокированные люди успешно эвакуированы», — сообщил представитель местных властей.

Ранее сообщалось о том, что на Эльбрусе заработал самый высокогорный отель Европы под маркой Cosmos.