Супруга Валерия Карпина лаконично ответила на вопрос о взаимоотношениях мужа с Роланом Гусевым

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, ответила в соцсетях на вопрос о взаимоотношениях супруга с бывшим помощником в «Динамо» Роланом Гусевым.

Пользователь задал ей вопрос: «ВГК совсем в ссоре с Роланом был?» Дарья лаконично ответила: «Не был вообще».

17 ноября Валерий Карпин подал в отставку с поста главного тренера «Динамо». Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности. Он заявил, что команда физически не готова, тем самым косвенно раскритиковав Карпина.

В 17-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Ахмату» со счетом 1:2. Бело-голубые занимают лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России.