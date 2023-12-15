Светлана Лобода объяснила, почему она не отказалась от русскоязычного репертуара

Украинская певица Светлана Лобода в интервью «Русской службе Би-би-си» рассказала, что продолжает петь на русском языке, так как у нее большое число русскоязычных поклонников.

Она заявила, что будет продолжать записывать песни как на русском, так и на украинском языках.

До начала спецоперации Лобода регулярно выступала в России. С февраля 2022 года заслуженная артистка Украины выступает в поддержку своей страны и дает благотворительные концерты на Западе.

Лобода призналась, что она говорит по-украински, когда приезжает домой, а выступая за границей, говорит и исполняет песни на русском.

Ранее Лобода поддержала киевского таксиста, которого две пассажирки пытались заставить говорить на украинском языке. Певица пригласила водителя к себе на работу.