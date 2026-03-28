Светлана Лобода призналась, что переживает «падение с большой высоты»

Украинская певица Светлана Лобода, покинувшая Россию после 2022 года, столкнулась с трудностями в карьере после начала конфликта на Украине. По информации телеграм-канала SHOT, ее гонорар за выступление снизился до €120 тыс. (около 11 млн рублей).

При этом певица сохранила все прежние требования к райдеру: люкс-транспорт с водителем-инкогнито, отдельный грузовик для личных вещей, в номере отеля — увлажнитель воздуха, морская соль для ванны и педикюрные принадлежности, а в гримерке — четыре пары носков премиум-класса стоимостью более 3 тыс. рублей каждая.

Однако высокие требования не помогают привлечь зрителей. По информации телеграм-канала, билеты на европейские выступления продаются с трудом. В Чехии, например, не выкуплена даже половина зала.

Полный солдаут ожидается только в одном небольшом населенном пункте в Польше. Цены на билеты стартуют от 2500 рублей, но спросом певица не пользуется ни у местных украинцев, ни у русских.

Лобода призналась, что переживает «падение с большой высоты». Она подвергается критике даже со стороны соотечественников. В попытке вернуть былую аудиторию певица исполняет песни на русском языке, но это не приносит желаемого результата.

