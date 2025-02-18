Светлана Зейналова пожаловалась на внезапную болезнь на Мальдивах

Телеведущая Светлана Зейналова столкнулась с неприятной ситуацией во время своего отпуска на Мальдивах, пишет журнал The Voice. На отдыхе у звезды поднялась температура, а лекарства она оставила в России.

Зейналова решила провести долгожданный отпуск вместе с дочерями — старшей Александрой и младшей Вероникой, на островах. В соцстетях телеведущая поделилась видео, на котором вместе с детьми находится на пляже. Правда, отпуск Светланы омрачила внезапная простуда.

«Продолжаем плавать. И, конечно же, по хорошей традиции — я заболела. Плавать с 38 сложно, но можно. Есть ничего не могу — хоть похудею. А забыли мы первый раз в жизни дома что? Правильно! Лекарства!» — отметила Зейналова.

Ранее телеведущая рассказала о желании отправиться на отдых именно с девочками, так как они очень устают в школе. Как отмечала Светлана, делясь мнением об отдыхе на Мальдивах, местная еда не вызвала у ее семьи восторга.

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