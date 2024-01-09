Святочные гуляния в подмосковном Дзержинском отметили боями на подушках

Народные гуляния в честь Рождества и Святок с размахом прошли в Дзержинском.

Организаторы из ДК «Энергетик» при поддержке городской администрации и Люберецкого благочиния Подольской епархии Московской митрополии устроили разнообразные забавы —забивание гвоздей на скорость, ходьба на ходулях, метание мячей на меткость, бои на подушках и многое другое.

В праздновании приняли участие иерей Люберецкого благочиния Евгений Шевко, молодежная группа при Преображенском соборе Люберец «Элеос».