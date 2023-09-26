«Своих не бросаем»: глава Якутии встал на защиту режиссеров, к фильмам которых были претензии у Роспотребнадзора

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии заявил, что смотрел фильмы «Айта» Степана Бурнашева и «Кандидат» Дмитрия Шадрина, к которым были выдвинуты претензии Роскомнадзора и Минкульта, и не считает, что в них содержится проповедь национализма.

«Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы оба посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны», – сказал Николаев.

Он сообщил, что разговаривал с режиссерами по телефону и пообещал им поддержку от имени «родной республики». Николаев посоветовал кинодеятелям быть более внимательными и понимать, где могут «подловить».

Фильм «Айта» Степана Бурнашева стал самым кассовым в истории Якутии. При бюджете всего в 4 млн рублей он собрал в прокате более 26 млн. Уже после того, как фильм был показан в кинотеатрах, его, по требованию Роспотребнадзора, удалили из онлайн-сервисов.

Бурнашев отверг обвинения в национализме, заявив, что его фильм имеет как раз обратный посыл.