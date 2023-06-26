СВР: Киев договорился с ЮНЕСКО о передаче в Европу реликвий Киево-Печерской лавры

Киев и ЮНЕСКО достигли договоренности о вывозе в Европу христианских реликвий, в том числе мощей святых, хранящихся в Киево-Печерской лавре, говорится в сообщении Службы внешней разведки со ссылкой на ее директора Сергея Нарышкина.

Вывезенные реликвии предполагается передать в музеи Германии, Италии, Франции и Ватикана под предлогом спасения их от российских ракетных ударов.

По данным СВР, уже проведена опись имущества и выделены средства на перевозку реликвий. Главу УПЦ митрополита Онуфрия известили, что ценности вывозятся временно, до «лучших времен».

Однако в российском ведомстве уверены, что Запад не собирается возвращать реликвии, а покушение на ценности лавры является естественным продолжением истории с тайным вывозом с Украины коллекции древнейших византийских икон.

Они были вывезены при посредничестве ЮНЕСКО и в настоящее время переданы на хранение в Лувр. Пять из них выставлены в парижском музее, 11 – находятся на реставрации.