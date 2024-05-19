Свыше 30 тыс. человек стали участниками фестиваля ГТО в Рязанской области

С момента начала фестиваля ГТО в Рязанской области его участниками стали свыше 30 тыс. человек. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что вчера состоялось закрытие мероприятия. В нем принял участие губернатор региона Павел Малков, который наградил победителе гонки и вручил награды.

Отмечается, что за время проведения фестиваля в Рязанской области было организовано свыше ста спортивных мероприятий, которые представляли собой мастер-классы, районные фестивали ГТО, массовые зарядки, бесплатные тренировки в фитнес-центрах и прием нормативов в мобильных пунктах тестирования ГТО. В заключительном этапе в пятницу и субботу «Гонка ГТО» участвовали 230 команд.

Добавляется, что в 2023 году нормативы ГТО в области выполнили около двух тысяч человек, а в рамках фестиваля — 35 тыс. участников.